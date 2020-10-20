Абуджа, , 13:53 — REGNUM В нигерийском штате Эдо ввели 24-часовой комендантский час после «инцидентов вандализма и нападений, совершенных хулиганами под видом протестующих» против полиции. Об этом сообщает BBC Africa со ссылкой на заявление местной администрации.

Массовые протесты против «жестокости полиции» были омрачены беспорядками, вспыхнувших в разных местах штата, а также побегом заключённых из следственного изолятора. На видеороликах, размещенных в социальных сетях, можно увидеть, как заключённые взбираются на высокий забор тюрьмы в штате Эдо под одобрительные крики протестующих.

Секретарь правительства штата Осародион Оги, объявивший о введении комендантского часа, заявил, что он вступил в силу с 19 октября до дальнейшего уведомления.

«Это решение необходимо из-за тревожных инцидентов вандализма и нападений хулиганов на частных лиц и учреждения под видом протестующих», — заявил он.

«В то время как правительство штата Эдо уважает права своих граждан на проведение законных протестов, оно не может сидеть сложа руки, когда хулиганы взяли закон в свои руки, чтобы причинить вред невинным гражданам и государству», — сказал Оги.

Протесты в Нигерии продолжаются, несмотря на то, что власти согласились расформировать Специальный отряд по борьбе с грабежами (SARS) и анонсировали дальнейшие реформы полиции.

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