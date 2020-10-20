Киев, , 13:47 — REGNUM Так называемым «западным партнерам» Украины молодые украинцы нужны лишь для того, чтоб они трудились на плантациях в европейских государствах, заявил журналистам глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ), депутат Верховной рады Виктор Медведчук.

Политик убежден в том, что у Украины на сегодняшний день есть три основных врага: деиндустриализация, деинтеллектуализация и деградация.

«Я отношусь конкретно и предметно к вопросам образовательного процесса в Украине, как и наша партия, у которой есть четкая и принципиальная позиция по этому вопросу. Считаю, что у Украины есть три главных врага: это деградация страны, это деиндустриализация и деинтеллектуализация. Процесс деинтеллектуализации — это утечка мозгов, это качество образования как в средних школах, так и в высших и специальных технических учебных заведениях. Это всё за последние годы почти сравнялось с плинтусом», — считает оппозиционный парламентарий.

Лидер ОПЗЖ обратил внимание на то, что несмотря на ухудшение качества образования, действующая власть еще и заявляет о необходимости сокращения педагогических кадров.

«Наши умники от власти месяц-два тому назад заявили: у нас 502 тысячи ставок учителей в сфере образования — надо сократить на 32 тысячи. Под сокращение попадут пенсионеры, люди, которые прошли школу подготовки. Не те, которые преподают уроки, не зная предмета. Мы видели в режиме онлайн, когда каналы транслировали так называемые уроки, характерные черты этого так называемого образовательного процесса. Это не просто позор, это — черта, за которой бездна, и мы в эту бездну в вопросах образовательной сферы уже попали», — возмутился Медведчук.

Народный депутат убежден в том, что онлайн-обучение — это очень сложный процесс для детей, от которого страдает даже то некачественное образование, которое на сегодня есть в Украине.

«Но нашим западным «друзьям» и «партнерам» не нужна интеллектуальная молодёжь, подготовленные и образованные кадры. Им нужны рабы, которые будут трудиться на плантациях Польши, Финляндии и других европейских стран. Зачем им образование? И когда образование станет только платным, это будет позором для суверенной, независимой страны. Это — позор для Украины, мы не должны этого допустить», — резюмировал глава ОПЗЖ.

ИА REGNUM напоминает, что в оппозиции уже заявляли о том, что т.н. «оптимизация» школьной сети, на которой настаивает МВФ, и на которую согласится нынешняя власть, готовая на всё ради очередного транша МВФ, подразумевает закрытие части школ и увольнение значительной части учителей.

«Позиция власти понятна. Чего не сделаешь, чтобы выпросить на коленях очередной кредит у МВФ. Да и зачем Украине, «аграрной сверхдержаве» и поставщику дешевой рабочей силы в ЕС, грамотные граждане? Еще начнут задумываться, что в стране реально происходило и происходит. И главное, что с этим делать», — заявлял тогда Медведчук.

В октябре стало известно, что повышение зарплат учителям, которое было предусмотрено постановлением правительства Украины от 2019 года, отсрочено как минимум до 2022 года из-за недостатка средств в государственной казне.

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