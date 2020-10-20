Стокгольм, , 13:49 — REGNUM Австралия, Великобритания и США уже запретили китайскому IT-гиганту Huawei участвовать в покупке частот сети 5G. Швеция также отказала компании в доступе к 5G на своей территории, основывая свое решение на оценке Службы государственной безопасности Швеции. Об этом сообщила газета Dagens Nyheter.

Как сообщало ИА REGNUM, к аукциону по покупке частот 5G Шведское управления связи и телекоммуникаций допустило только четыре компаний. Китайские Huawei и ZTE были не допущены.

«Китай является одной из самых больших угроз для Швеции», — заявил в своем комментарии генеральный директор спецслужбы Клас Фриберг.

По мнению главы Службы государственной безопасности Швеции, Китай использует свой технологический потенциал в целях шпионажа.

«Китайское государство осуществляет кибершпионаж, чтобы способствовать собственному экономическому развитию и развитию своего военного потенциала. Это достигается за счет обширного сбора разведданных и кражи технологий, исследований и разработок», — отметил он.

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