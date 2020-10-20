Москва, , 14:19 — REGNUM Заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна о том, что у России есть повод и законное обоснование для проведения антитеррористической операции в Нагорном Карабахе в связи с участием в конфликте иностранных боевиков, вызвало бурное обсуждение среди пользователей сети. Граждане выразили своё мнение 20 октября в сервисе Яндекс.Новости.

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«Втягивает нас в войну, которая может перерасти в региональную с участием нескольких стран. За что русские солдаты гибнуть должны? За Армению в кровопролитной и высокотехнологичной войне. Это чужая для России земля, совсем недавно армяне кричали нам «Прочь!». Мы не будем кровь лить за Армению. И не стыдно такое Пашиняну заявлять? Говорит, словно мы им обязаны жизнями своих солдат. Каждый день своими заявлениями пытается втянуть Россию», — считает Алексей Ш.

Многие комментаторы сошлись во мнении, что властям Армении необходимо самим решать данный вопрос. России, считают пользователи, крайне невыгодно вмешиваться в противостояние на стороне одной из республик, потому что обе они являются дружественными Российской Федерации.

«Карабах не подпадает под действие ОДКБ, так что Пашиняну придётся самому решать этот вопрос и реально оценивать положение своей страны и Карабаха. Россия не будет втягиваться в вооруженный конфликт на одной из сторон, поскольку её миссия более высокая. Азербайджан нам дружественная республика, нет никаких противоречий. И азербайджанцы относятся к России пока с доверием. Это имеет судьбоносное значение для мирного разрешения конфликта с участием России», — пишет Герман.

Часть пользователей указало на то, что Ереван сам виноват в сложившейся ситуации.

«Сейчас этот человек пытается втянуть другие страны и расширить территорию боевых действий. Потому что он уже в агонии. Втянется ли Россия? Это вопрос. Если — да, то она может потерять доверие других стран. В своё время Лукашенко и Назарбаев сильно сопротивлялись вхождению Армении в ОДКБ и ЕврАзЭС. Все понимали, что как только страна с такими проблемами войдёт в состав этих организаций, то она начнёт диктовать свои условия по поводу Азербайджана», — пишет Анар.

Нашлись и те, кто припомнил властям Армении русофобские настроения, которые последнее время «процветали в республике». По видению пользователей, Пашинян хотел бы вовлечь Россию в кровопролитную войну. Или же получить поддержку стран Европы в случае, если ему не удастся удержать Нагорный Карабах.

«Такое ощущение, что Николу Пашиняну была нужна эта война, когда своей русофобской риторикой и политикой он приглашал Баку к войне, чтобы ценой сдачи Карабаха броситься туда, к Европе и свободе, где благоденствуют Украина и Грузия», — поделился мнением Aleksey.

Напомним, 20 октября премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что у России есть повод и законное обоснование для проведения антитеррористической операции в Нагорном Карабахе в связи с участием в конфликте иностранных боевиков.