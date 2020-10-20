Богор, Индонезия, , 13:42 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо приветствовал прибытие премьер-министра Японии Ёсихидэ Суги и его супруги в президентский дворец в Богоре, сообщает Antara.

Премьер-министр Японии прибыл в президентский дворец в Богор около 16:00 по местному времени, где гостя встретили президент Джоко Видодо и первая леди страны Ириана Джоко Видодо. После официальной церемонии состоялась групповая фотосессия, внесение записей в гостевую книгу, церемония посадки деревьев.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 октября 2020 года премьер-министр Японииприбыл с двухдневным визитом в Индонезию.

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