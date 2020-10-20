Киев, , 13:46 — REGNUM Введению рынка земли на Украине сопротивлялись некоторые политики и бизнесмены. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский 20 октября в ходе ежегодного послания народу Украины.

«За это время ими было украдено 5 млн гектаров земли», — рассказал президент Украины.

Он отметил, что пока политики обвиняли власть в том, что она отобрала у людей землю, был подписан указ о передаче сельхозземель из государственной собственности в коммунальную.

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По оценке Зеленского, местные власти получат в собственность 2 млн гектаров земли, что позволит им получать деньги от землепользования и направлять их на развитие регионов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава госслужбы по вопросам геодезии, картографии и кадастра Украины Роман Лещенко анонсировал создание реестра земли, в котором будут видны все махинации при оформлении земельных участков в ходе бесплатной приватизации.

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