Москва, , 13:36 — REGNUM В ходе беседы российских представителей с генеральным секретарём Совета Европы тема отравления блогера Алексея Навального не поднималась. Об этом 20 октября заявил заместитель председателя Госдумы Пётр Толстой («Единая Россия») журналистам после встречи с генеральным секретарем Совета Европы Марией Пейчинович-Бурич.

«Мы этот инцидент не обсуждали. Честно говоря, мне кажется, он уже исчерпан. Пострадавший чувствует себя неплохо, судя по последним интервью, а генеральный секретарь Совета Европы… вряд ли для неё эта тема актуальна в повестке обсуждения с парламентариями России», — заявил Толстой.

«Надеюсь, что мы от этих тем ушли и навсегда», — подчеркнул он.

В свою очередь, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР) отметил, что «шумиха вокруг Навального искусственно воспроизводит сама себя».

«Тем, кто пытается изо всех как-то зацепиться за сюжет с Навальным, которого на самом деле нет, чтобы деформировать образ России в Европе — не удалось. Попытка позиционировать инцидент как Солсбери-2 провалилась», — указал Слукий.

«Совет Европы, конечно, очень политизированная организация, особенно Парламентская ассамблея. Но уже там самым оголтелым оппонентам России ясно, что больше в этом досье чего-либо субстантивного против Москвы искать не стоит», — добавил депутат.