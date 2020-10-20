Москва, , 13:29 — REGNUM Протокол к Конвенции о защите прав человека и основных свобод, касающийся отмены смертной казни, не будет в России ратифицирован до тех пор, пока того не захочет российское общество. Об этом 20 октября заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР) журналистам после встречи с генеральным секретарем Совета Европы Марией Пейчинович-Бурич.

«Мы считаем вслед за президентом России, что это неправильный подход. И пока наше население не готово к ратификации любого, в том числе самого чувствительного документа Совета Европы и, конечно же, в том числе шестого протокола ЕКПЧ (Европейской конвенции по правам человека — прим. ИА REGNUM), он ратифицирован не будет», — заявил Слуцкий.

«Хотя фактически мы, как страна Совета Европы, неукоснительного 24 года соблюдаем все обязательства в рамках данного протокола», — указал он.

Ранее генсек Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич предложила российским представителям рассмотреть вопрос полного запрета смертной казни и ратифицировать соответствующие протоколы Европейской конвенции по правам человека.