Сеул, , 13:42 — REGNUM Командующий Индо-Тихоокеанским командованием США адмирал Филип Дэвидсон встретился с министром обороны Южной Кореи Со Уком, с которым обсудил ситуацию на Корейском полуострове и вопросы двустороннего военного альянса. Об этом 20 октября сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства обороны Южной Кореи.

По их словам, представитель США прибыл в Сеул накануне. В рамах встречи министр обороны Южной Кореи также поблагодарил американского генерала за помощь в доставке на родину останков южнокорейских солдат, погибших на Корейской войне (1950−1953 гг.).

В свою очередь, Филипп Дэвидсон поздравил Со Ука со вступлением в должность, а также высоко оценил усилия правительства Южной Кореи в борьбе с коронавирусом.

Отмечается, что 21 октября министр обороны Южной Кореи проведёт телефонный разговор с коллегой из Китая, с которым обсудит ситуацию в регионе, включая ситуацию на Корейском полуострове, а также сотрудничество в сфере обороны и обмены специалистами.