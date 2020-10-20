Берлин, , 13:24 — REGNUM Многомиллиардные штрафы и хозяйственные издержки от потери дешёвой энергии и сырья будут не самыми худшими последствиями для Германии в случае отказа от реализации «Северного потока-2», отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин во вторник, 20 октября, комментируя высказывания депутата парламента Берлина Гуннара Линдерманна.

Как сообщалось ранее, в интервью «Вечерней Москве» Линдерманн заявил, что «только поставки газа из России могут обеспечить энергоснабжение в долгосрочной перспективе» и что «без российского газа немцы будут в темноте».

"Отказ от «Северного потока — 2», конечно, грозит Германии серьёзными финансово-экономическими последствиями. Это и многомиллиардные штрафные выплаты, и народнохозяйственные издержки от потери дешёвой энергии и сырья. Всё это будет тем более труднопереносимо в условиях кризиса, вызванного коронавирусной инфекцией. Социально-политические последствия такого экономического удара будут тяжелейшими.

Этого, однако, мало. В случае отказа от этого важнейшего двустороннего с Россией и одновременно общеевропейского проекта Германия, сегодня являющаяся одним из ведущих действующих лиц мировой политики, как политический субъект сама переведёт себя в категорию третьесортных стран. И это, скорее всего, будет навсегда.