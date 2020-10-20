Киев, , 13:29 — REGNUM Более 70% жителей Украины не смогли назвать ни одну партию с безупречной репутацией. Об этом сообщил 19 октября Киевский международный центр социологии (КМИС) со ссылкой на результаты собственного исследования.

По данным социологов, 71% опрошенных не смогли назвать ни одну партию, чью репутацию можно было бы назвать «безупречной». В то же время наиболее «коррумпированными партиями» опрошенные считают «Европейскую солидарность» (49%) и «Батькивщину» (32%).

Аналогичные результаты показали исследования на предмет того, какие персоны ассоциируются с коррупцией. Так, экс-президент Украины и лидер «Европейской солидарности» Пётр Порошенко ассоциируется с коррупцией у 53% опрошенных, на втором месте лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко — 35%. Президента Украины Владимира Зеленского ассоциируют с коррупцией 10,4% опрошенных.

Опрос проводился с 8 по 15 октября 2020 года. Всего было опрошено 1009 совершеннолетних жителей подконтрольных Украине территорий.

Ранее социологическая группа «Рейтинг» сообщила, что более 40% жителей Украины положительно относятся к пяти вопросам, которые задал им президент Зеленский.

Читайте ранее в этом сюжете: На Украине социологи узнали отношение избирателей к «президентскому» опросу