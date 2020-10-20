Уфа, , 13:22 — REGNUM Изменения в указ о режиме повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса внес глава Башкирии Радий Хабиров. Об этом 20 октября сообщает пресс-служба республиканского правительства.

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По сообщению пресс-службы ведомства, согласно изменениям, отменяются, либо переносятся на более поздний срок все запланированные в Башкирии мероприятия с количеством участников более 50 человек, либо с участием представителей субъектов РФ и зарубежных стран. Исключение составляют случаи, предусмотренные законами о референдумах и выборах, а также решениями республиканского оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

Кроме этого, жителям старше 65 лет, беременным женщинам и лицам с хроническими заболеваниями нужно соблюдать режим самоизоляции. Исключение составляют случаи покупки продуктов, лекарственных препаратов, а также поездок на приусадебные участки, посещения кладбищ и обращений в салоны связи. Все приезжающие в республику из зарубежных стран воздушным транспортом, включая граждан, которые прибывают транзитом через другие регионы, должны находиться на самоизоляции до получения результатов тестов на коронавирус. Исключение составляют члены экипажей. Сообщается, что до 15 ноября продлевается обязательный режим самоизоляции для лиц, которые находятся в социальных учреждениях.

Театрально-концертным организациям, кинотеатрам, а также домам культуры разрешается осуществлять деятельность при заполнении зрительских залов не более 30 процентов.

Соревнования, которые включены в Единый календарный план всероссийских, межрегиональных и международных спортивных и физкультурных мероприятий Минспорта РФ, могут проводиться при отсутствии зрителей и строгом соблюдении санитарно-эпидемиологических требований.

Работодателям нужно предусмотреть перевод на дистанционный режим беременных женщин, всех работников старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями. Помимо этого, нужно рассмотреть возможность возложения на сотрудника (сотрудников) функций по проведению термометрии при входе, проверки соблюдения масочного режима и других мероприятий.

На предприятиях и в организациях необходимо ограничить проведение корпоративных мероприятий, а также участие сотрудников других массовых мероприятиях. Организациям общепита нужно ограничить режим работы до 23:00 часов. Кроме этого, этим предприятиям необходимо воздержаться от проведения свадеб, юбилеев, корпоративных мероприятий, поминок и не допускать работу в зале танцевальных площадок. Жители обязаны носить маски в банках, магазинах и МФЦ, а также использовать перчатки и соблюдать дистанцию не менее 1,5 метров. Исключение составляет нахождение в такси. Жителям также рекомендуется воздержаться от поездок за пределы России и в другие регионы страны, неблагополучные по коронавирусу.

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