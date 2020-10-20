Джакарта, , 13:18 — REGNUM Помимо улицы имени действующего президента Индонезии Джоко Видодо в ОАЭ, есть ещё семь индонезийских деятелей, в честь которых назвали улицы за рубежом, сообщает Sindonews.

Имя первого президента Индонезии Сукарно было увековечено в качестве названия улицы в двух странах, а именно в Марокко и Египте. Это уважение неотделимо от роли Индонезии в поддержке независимости Марокко от французского колониализма.

Мохаммад Хатта был первым вице-президентом Индонезии. Его именем назвали улицу в Нидерландах. Название дороги именем вице-президента является проявлением уважения к человеку, который когда-то учился в Нидерландах.

Раден Адженг Картини — индонезийский национальный герой, известная как деятель женской эмансипации. Её именем названа улица в Амстердаме. Именем другого национального героя Индонезии, Паттимуры, названа улица в городе Виерден (Нидерланды).

Именем индонезийского национального героя из Малуку, Марта Кристина Тиахаху, также названа улица в городе Виерден (Нидерланды).

В честь первого премьер-министра Индонезии Сутана Сихарира названа улица в Лейдене (Нидерланды).

Индонезийский правозащитник Мунир Саид Талиб скончался во время полета в Амстердам 7 сентября 2004 года из-за отравления. Его именем назвали улицу в Гааге.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти ОАЭ решили присвоить улице в Абу-Даби имя президента Индонезии.

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