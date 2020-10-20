Москва, , 13:17 — REGNUM Ситуация с водоснабжением Крыма остаётся плачевной. Об этом 20 октября заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР) журналистам после встречи с генеральным секретарем Совета Европы Марией Пейчинович-Бурич.

«Ситуация с водоснабжением населения Крыма плачевная. Уже в Симферополе воду выделяют по часам. И, конечно, когда мы говорим о Совете Европы как главенствующей организации по правам человека на европейском континенте, непонятно, почему мы продолжаем по инерции говорить об аннексии и тому подобных измышлениям, но при этом совершенно игнорируем на Страсбургской площадке ситуации с водоснабжением», — заявил Слуцкий.

Это является «грубейшим нарушением прав каждого человека, населения Крыма», указал он.

«Я думаю, что Совет Европы на уровне его исполнительной власти, комитета министров, на уровне генерального секретаря по возвращению её из Москвы озаботится этой важнейшей и животрепещущей проблемой, которую необходимо решать. Совет Европы должен высказать по этой очень и очень чувствительной тематике», — отметил депутат.