Киев, 20 октября 2020, 13:18 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский посоветовал недовольным его деятельностью народным депутатам Рады «ехать в Россию».
Об этом он сказал во время своего послания к парламенту Украины сегодня, 20 октября.
Зеленский выступил с таким заявлением, когда часть депутатов негативно отреагировала на его тезисы, и начала шуметь в зале парламента.
«Езжайте в Россию, если вам там нравится», — добавил он.
Впрочем, развивать эту мысль глава государства не стал.
Отметим, что этот эпизод произошел во время заявлений президента Украины о грядущем народовластии в стране.