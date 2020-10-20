Москва, , 13:13 — REGNUM Россия занимает принципиальную позицию о недопустимости двойных стандартов в Европе. Об этом 20 октября заявил заместитель председателя Госдумы Пётр Толстой («Единая Россия») журналистам после встречи с генеральным секретарем Совета Европы Марией Пейчинович-Бурич.

«Мы обозначили недопустимость двойных стандартов и нарушение регламента в Парламентской ассамблее, которое мы недавно видели и на слушаниях по проблеме крымских татар, когда представителей крымско-татарского народа, проживающих в Крыму, просто не допустили до этих слушаний, а вместо этого выставили двух граждан Украины», — заявил Толстой.

«Второй раз это было во время заседания юридического комитета, когда было фактически проигнорировано мнение части делегации — без голосования принят документ», — указал он.

По его словам, Россия выступает решительно против подобных подходов.

«Будем каждый раз выражать свою позицию. Мы считаем, что строгое соблюдение регламента, отсутствие двойных стандартов и нормальный, доверительный диалог — это то, что обеспечит будущее Совету Европы. Всё остальное, к сожалению, отбрасывает его в прошлое», — указал он.