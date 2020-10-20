Киев, , 13:14 — REGNUM На Украине задействованы 33 919 или 68,4% коек, выделенных для пациентов с COVID-19. Об этом сообщила 20 октября пресс-служба министерства здравоохранения Украины.

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В сообщении говорится, что наихудшая ситуация зафиксирована на подконтрольной Украине территории ДНР и ЛНР. Там заполнены 100% выделенных коек. Высокие показатели также в Одесской области — 96,6%, Сумской — 88,7% и Винницкой — 80,2%.

Как заявил с трибуны Верховной рады министр здравоохранения Украины Максим Степанов, если больницы будут заполнены на 80%, а в день будет фиксироваться 10−15 тыс. новых случаев заражения, в стране будут развёрнуты полевые госпитали. Если же запас коек будет исчерпан, а каждые сутки в стране будут выявлять более 20 тыс. заразившихся — медики начнут выбирать, кого лечить в первую очередь, а кого — нет.

Напомним, за минувшие сутки от последствий COVID-19 на Украине скончались 113 человек.

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