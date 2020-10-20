Вашингтон, 20 октября 2020, 13:06 — REGNUM Руководитель предвыборного штаба действующего президент США Дональда Трампа Билл Степиен призвал комиссию по дебатам вернуть прежние правила встречи кандидатов, вновь сделав акцент на внешней политике. Об этом он заявил 19 октября на своей странице в Twitter.
Неудовольствие предвыборного штаба Трампа вызвало то, что заявленные на дебаты темы — борьба с пандемией и изменением климата, вопросы семьи, национальной безопасности и расы — важны, но они имеют очень косвенное отношение к основной теме встречи двух кандидатов, которая была обговорена еще много месяцев назад — внешняя политика. В связи с этим предвыборный штаб Трампа призвал изменить повестку и вернуться к тем вопросам, о которых стороны договорились.
Степиен указал на то, что Байден поддерживал бесконечные войны и оказывал помощь и поддержку противникам США, в том числе Ирану и Китаю. Главы штаба Трампа также обратил внимание на недавно обнародованную информацию о том, что «сам Байден был упомянут как финансовый бенефициар сделки, организованной его сыном Хантером и энергетической компанией, связанной с коммунистами Китая». В связи с этим у американских граждан должно быть право узнать о том, что Коммунистическая партия Китая, возможно, скомпрометировала кандидата от Демократической партии.
В заключение Степиен призвал «во благо честности избирательного процесса и американского народа» комиссию по дебатам пересмотреть недавно выпущенные правила и сделать на дебатах упор именно на вопросы внешней политики.