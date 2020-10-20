Вашингтон, , 13:06 — REGNUM Руководитель предвыборного штаба действующего президент США Дональда Трампа Билл Степиен призвал комиссию по дебатам вернуть прежние правила встречи кандидатов, вновь сделав акцент на внешней политике. Об этом он заявил 19 октября на своей странице в Twitter.

Неудовольствие предвыборного штаба Трампа вызвало то, что заявленные на дебаты темы — борьба с пандемией и изменением климата, вопросы семьи, национальной безопасности и расы — важны, но они имеют очень косвенное отношение к основной теме встречи двух кандидатов, которая была обговорена еще много месяцев назад — внешняя политика. В связи с этим предвыборный штаб Трампа призвал изменить повестку и вернуться к тем вопросам, о которых стороны договорились.

«Мы понимаем, что Джо Байден отчаянно пытается избежать разговоров о собственной внешнеполитической деятельности, особенно после того, как президент Трамп обеспечил исторические мирные соглашения между Израилем, Объединенными Арабскими Эмиратами и Бахрейном. Мы напоминаем, что бывший министр обороны Байдена Роберт Гейтс говорил о том, что Байден «ошибался почти по всем важным вопросам внешней политики и национальной безопасности за последние четыре десятилетия», — подчеркнул Степиен.

Степиен указал на то, что Байден поддерживал бесконечные войны и оказывал помощь и поддержку противникам США, в том числе Ирану и Китаю. Главы штаба Трампа также обратил внимание на недавно обнародованную информацию о том, что «сам Байден был упомянут как финансовый бенефициар сделки, организованной его сыном Хантером и энергетической компанией, связанной с коммунистами Китая». В связи с этим у американских граждан должно быть право узнать о том, что Коммунистическая партия Китая, возможно, скомпрометировала кандидата от Демократической партии.

«Совершенно безответственно со стороны Комиссии изменять тематику этих заключительных дебатов всего за несколько дней до мероприятия, исключительно для того, чтобы защитить Байдена от собственных просчетов», — добавил он.

В заключение Степиен призвал «во благо честности избирательного процесса и американского народа» комиссию по дебатам пересмотреть недавно выпущенные правила и сделать на дебатах упор именно на вопросы внешней политики.