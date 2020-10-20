Москва, , 13:04 — REGNUM Россия и Совет Европы могут сделать совместное заявление по борьбе с пандемией коронавируса. Об этом 20 октября заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР) журналистам после встречи с генеральным секретарем Совета Европы Марией Пейчинович-Бурич.

«Пётр Олегович выступил с весьма, на наш взгляд, здравой инициативой, которую поддержала в первом приближении госпожа генеральный секретарь Совета Европы», — заявил Слуцкий.

«Совет Европы и Россия как страна, которая на сегодня наилучшим образом продвинулась в борьбе со страшным злом пандемии COVID-19, создала вакцины… могли бы подготовить и в плоскости комитета министров, в первую очередь, и, возможно, также в будущем и в Парламентской ассамблее совместное заявление именно Совета Европы и России по работе в институтах Совета Европы в направлении борьбы с пандемией COVID-19», — указал он.

По его мнению, если коллеги из Совета Европы поддержат генерального секретаря в этом деле, то проект заявления «уже в ближайшем будущем может принять конкретные очертания».