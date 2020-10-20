Москва, , 12:57 — REGNUM В Совете Европы постепенно увеличивается число парламентариев, настроенных на конструктивную работу с Россией. Об этом 20 октября заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР) журналистам после встречи с генеральным секретарем Совета Европы Марией Пейчинович-Бурич.

«В Совете Европы медленно, но верно растёт количество конструктивных парламентариев во всех национальных делегациях. Может быть, во всех — это преувеличение. Но в большинстве национальных делегаций», — заявил Слуцкий.

«Мы остаёмся с ними в контакте в формате видеоконференц-связи. Будем работать», — указал он.