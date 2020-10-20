Москва, , 12:51 — REGNUM Генеральный секретарь Совета Европы настроена на конструктивное взаимодействие с российской стороной. Об этом 20 октября заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР) журналистам после встречи с генеральным секретарем Совета Европы Марией Пейчинович-Бурич.

«Визит генерального секретаря Совета Европы показал, что она настроена на весьма конструктивное сотрудничество с Россией, и недаром ещё в период пандемии, когда визиты генерального секретаря ещё ограничены, она прилетела в Москву», — заявил Слуцкий.

Он согласился с оценкой главы МИД России Сергея Лаврова о том, что институциональный кризис между Советом Европы и Россией закончен.

«Можно сказать, что он закончен, и в этом плане знаковой была министерская конференция 2019 года в Хельсинки», — указал Слуцкий.

«Но я бы не был столь оптимистичен в отношении Парламентской ассамблеи Совета Европы, где остаётся достаточно в большинстве политических групп оппонентов здравого сотрудничества с Россией, с Федеральным собранием России. Вносятся предложения и проекты резолюции, которые совершенно вывихнутом образом истолковывают сегодняшнюю роль России в европейских делах, в формирующейся сегодня новой европейской архитектуре», — продолжил депутат.