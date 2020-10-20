Москва, , 12:59 — REGNUM Россия предлагает США продлить на год Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений, известный как СНВ-3, и при этом заморозить на тот же период имеющиеся у обеих сторон ядерные боезаряды. Соответствующее заявление МИД РФ опубликовано 20 октября.

«Эта позиция может быть реализована строго и исключительно при том понимании, что «заморозка» боезарядов не будет сопровождаться никакими дополнительными требованиями со стороны США», — отметили в МИД.

Согласие Вашингтона на такой вариант позволит выиграть время за счёт продления ДСНВ, и использовать его для проведения переговоров о будущем контроле над ракетно-ядерными вооружениями.

В МИД пояснили, что до сих пор не получили от США официального ответа на ноту от 16 октября, в которой изложена позиция президента РФ Владимира Путина. Он предложил продлить истекающий в феврале 2021 года ДСНВ ещё на год «без всяких условий».

«Видели только отдельные комментарии американских официальных лиц в соцсетях», — отметили в ведомстве.

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