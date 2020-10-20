Киев, 20 октября 2020, 12:52 — REGNUM Министерство иностранных дел Украины обратилось к правоохранителям Закарпатья с просьбой отреагировать на вмешательство венгерских чиновников в местные выборы в регионе. Об этом сообщила 20 октября пресс-служба министерства.
Тем не менее, как утверждают в украинском представительстве, венгерская сторона пренебрегает предупреждениями, что доказывает «наличие скрытой цели».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее главы МИД Украины и Венгрии встретились в Закарпатье, где обсудили широкий спектр вопросов, касающихся украино-венгерских отношений.
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