Киев, , 12:52 — REGNUM Министерство иностранных дел Украины обратилось к правоохранителям Закарпатья с просьбой отреагировать на вмешательство венгерских чиновников в местные выборы в регионе. Об этом сообщила 20 октября пресс-служба министерства.

«МИД уже неоднократно фиксирует признаки политической агитации государственными служащими Венгрии, которые посещают Закарпатье», — сказано в сообщении.

Тем не менее, как утверждают в украинском представительстве, венгерская сторона пренебрегает предупреждениями, что доказывает «наличие скрытой цели».

«В связи с этим МИД обратился к соответствующим правоохранительным структурам [с просьбой] дать свою оценку действиям венгерских чиновников», — добавили в пресс-службе МИД Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее главы МИД Украины и Венгрии встретились в Закарпатье, где обсудили широкий спектр вопросов, касающихся украино-венгерских отношений.

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