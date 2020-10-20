Сеул, , 12:50 — REGNUM В Сеуле выразили глубокое разочарование и сожаление в связи с визитом экс-премьер-министра Японии Синдзо Абэ в синтоистский храм Ясукуни, который считается символом японского милитаризма. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Известно, что находясь на посту премьер-министра, Синдзо Абэ воздерживался от посещения храма с декабря 2013 года, ограничиваясь лишь ритуальными подношениями. Однако после ухода в отставку в августе текущего года он посетил храм дважды.

Напомним, что в храме Ясукуни хранятся памятные таблички с именами 2,46 млн солдат и офицеров, павших за Японию в различных войнах, среди них имена 14 военных преступников Второй мировой войны.