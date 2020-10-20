Улан-Удэ, , 12:47 — REGNUM В Бурятии скончался руководитель республиканской службы по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира, отнесённых к объектам охоты, контролю и надзору в сфере природопользования Сергей Щепин. Об этом сообщило издание «Байкал-Daily».

"Эту информацию подтвердили в ведомстве, — уточнияет СМИ. — Также в Бурприроднадзоре добавили, что в последнее время Сергей Щепин находился на больничном. Как отметили его знакомые, Сергею Гавриловичу стало плохо в воскресенье, позже он обращался за медицинской помощью».

Уточняется, что ему был 61 год.

Причина смерти пока не называется.

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