Москва, , 12:43 — REGNUM В рамках встречи с генеральным секретарём Совета Европы был поднят вопрос о правах русских, проживающих на Украине и в странах Прибалтики. Об этом 20 октября заявил заместитель председателя Госдумы Пётр Толстой («Единая Россия») журналистам после встречи с генеральным секретарем Совета Европы Марией Пейчинович-Бурич.

«Были затронуты проблемы и изменения нашей Конституции, и темы, которые нас волнуют — это права русских людей на Украине и в странах Прибалтики, это героизация неонацизма, это равный подход ко всем странам Совета Европы и невозможность давать уроки со стороны кого бы то ни было такой стране, например, как Российская Федерация», — заявил Толстой.

«Мы обсудили также направления сотрудничества, что бы мы могли делать в рамках Совета Европы в связи с борьбой с пандемией COVID-19», — указал он.