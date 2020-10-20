Киев, , 12:42 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что намерен полностью выполнить свою предвыборную программу за время пребывания в должности главы государства.

Об этом он сказал сегодня, 20 октября, выступая в украинском парламенте.

Зеленский заявил депутатам, что помнит обо всех пунктах предвыборной программы, которые пока не выполнены.

«Я знаю… они ежедневно указывают мне путь, дают энергию, чтобы воплотить мою мечту», — подчеркнул он.

Зеленский добавил, что намерен передать следующему президенту Украины свою программу, где каждый пункт будет отмечен галочкой как выполненный.

«И тогда я искренне скажу вам: «Дорогие украинцы! Мне перед вами не стыдно»», — уточнил он.

ИА REGNUM напоминает, что в ходе большой пресс-конференции весной нынешнего года Зеленский признал, что уже думает о выдвижении на второй президентский срок, хотя изначально обещал занимать пост главы страны всего 5 лет.