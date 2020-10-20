Москва, , 12:41 — REGNUM Под председательством спикера Госдумы Вячеслава Володина пройдет Шестой Парламентский форум БРИКС, сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.

Темой форума станет «Партнерство БРИКС в интересах глобальной стабильности, общей безопасности и инновационного роста: парламентское измерение». Встреча состоится в режиме видеоконференции.

«Россия предложит нашим коллегам из парламентов стран БРИКС обсудить вопрос укрепления ключевых международных институтов, таких как ООН, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Речь также будет идти о выстраивании системы международных отношений на принципах взаимного уважения и соблюдения суверенитета», — отметил спикер Госдумы.

Участники форума планируют обсудить вопросы повышения стандартов и качества жизни граждан стран БРИКС, подготовку законодательных инициатив в сферах здравоохранения, социальной защиты и восстановления экономики в условиях пандемии, а также дальнейшее развитие парламентского сотрудничества стран БРИКС.

В программе форума — выступления руководителей делегаций парламентов стран БРИКС — России, Бразилии, Индии, Китая, ЮАР.

Запланировано принятие итогового заявления.