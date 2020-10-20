Москва, 20 октября 2020, 12:41 — REGNUM Под председательством спикера Госдумы Вячеслава Володина пройдет Шестой Парламентский форум БРИКС, сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.
Темой форума станет «Партнерство БРИКС в интересах глобальной стабильности, общей безопасности и инновационного роста: парламентское измерение». Встреча состоится в режиме видеоконференции.
Участники форума планируют обсудить вопросы повышения стандартов и качества жизни граждан стран БРИКС, подготовку законодательных инициатив в сферах здравоохранения, социальной защиты и восстановления экономики в условиях пандемии, а также дальнейшее развитие парламентского сотрудничества стран БРИКС.
В программе форума — выступления руководителей делегаций парламентов стран БРИКС — России, Бразилии, Индии, Китая, ЮАР.
Запланировано принятие итогового заявления.