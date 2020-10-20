Варшава, , 12:39 — REGNUM Пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер в интервью журналистам сообщил, что в республике можно ожидать расширения некоторых ограничений в социальной жизни из-за распространения коронавируса. Об этом сообщает Business Insider.

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«На данный момент мы анализируем ситуацию по регионам. Мы будем принимать решения об ужесточении мер в зависимости от развития ситуации, в частности, когда речь идет о количестве коек и респираторов», — подчеркнул Мюллер.

На вопрос, какие именно новые ограничения возможны, представитель правительства указал, что речь может идти о введении всеобщего дистанционного обучения во всех школах, в том числе даже в начальных.

«Сначала мы должны оценить, как влияет на распространение вируса введение дистанционного обучения в средних и старших школах, как это влияет в целом на социальную мобильность в стране, а уже потом принимать решение о переводе остальных школ на дистанционную форму», — сказал он.

Напомним, в настоящее время в «желтых» зонах Польши, где коронавирус распространен на не самом высоком уровне, введены следующие ограничения: в общественном транспорте могут быть заняты не более 30% всех мест, количество человек на коллективных мероприятиях — свадьбы, праздники, корпоративы и т.д. — ограничено до 20. Также руководству средних и старших школ и университетов даётся возможность самостоятельно принимать решения о переводе процесса обучения в удаленный режим, спортивные мероприятия будут проводиться без зрителей, а бассейны, тренажерных залов и аквапарки и вовсе приостановят деятельность.

В «красных» зонах, где ситуация с распространением коронавируса наиболее плачевна, приняты следующие меры: в одной очереди смогут стоять не более 5 человек, и то при условии соблюдения дистанции, торжественные мероприятия в общественных местах под запретом, а во время религиозных служб в храмах расстояние между посетителями не должно быть меньше 7 метров. Также предусматривается введение дистанционного обучения в вузах и средних школах, за исключением практических занятий. Транспортные ограничения в «красной» зоне будут аналогичны «желтой» зоне.