Вашингтон, , 12:33 — REGNUM Новые разведданные о России и Китае планируют представить США своим союзника по НАТО на заседании Североатлантического совета, об этом заявил спецпредставитель американского президента по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли 19 октября на своей странице в Twitter.

«[Я] сообщил союзникам по НАТО о статусе переговоров с Россией, в том числе о моей беседе с заместителем министра иностранных дел [Сергеем] Лавровым», — написал Биллингсли.

«Кроме того, мы предварительно просмотрели новые разведывательные данные о России и Китае, которыми США поделятся завтра на заседании Североатлантического совета», — добавил он.

Напомним, в начале прошлой недели Биллингсли заявил о том, что США намерены оказывать давление на Китай с тем, чтобы он присоединился к переговорам Москвы и Вашингтона о контроле за вооружениями.