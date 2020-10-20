Вашингтон, 20 октября 2020, 12:33 — REGNUM Новые разведданные о России и Китае планируют представить США своим союзника по НАТО на заседании Североатлантического совета, об этом заявил спецпредставитель американского президента по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли 19 октября на своей странице в Twitter.
Напомним, в начале прошлой недели Биллингсли заявил о том, что США намерены оказывать давление на Китай с тем, чтобы он присоединился к переговорам Москвы и Вашингтона о контроле за вооружениями.