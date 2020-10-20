Киев, , 12:32 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна вскоре получит европейскую вакцину от COVID-19.

Об этом он сказал в послании Раде сегодня, 20 октября, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Я верю, что мы все преодолеем. Мы уже обсудили с нашими европейскими партнерами поставки в Украину вакцины, как только она появится», — уточнил президент.

Также Зеленский выразил мнение, что Украина выдержала первый этап «коронавирусного кризиса» и прошла его с минимальными потерями.

Напомним, что ранее представители украинской оппозиции предварительно договорились с властями России о поставках российской вакцины. В свою очередь, президент Зеленский дал понять, что официального обращения Киева к Москве по этому вопросу не будет. Посольство США на Украине спешно организовало встречу с министром здравоохранения, по итогам которой сообщило, что Украина точно не будет покупать российскую вакцину.