Баку, , 12:29 — REGNUM Встречу с государственным секретарем США Майком Помпео намерен 23 октября провести глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов. Об этом 20 октября сообщает пресс-служба азербайджанского внешнеполитического ведомства.

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"23 октября 2020 года министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов планирует встретиться с госсекретарем США Майком Помпео», — говорится в сообщении и добавляется, что данная встреча должна пройти в Вашингтоне.

Также уточняется, что глава МИД Азербайджана там же встретится с сопредседателями Минской группы Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по урегулированию в Нагорном Карабахе.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в Генпрокуратуре Азербайджана сообщили, что общее количество пострадавших из числа гражданского населения Азербайджана с начала эскалации конфликта в Нагорном Карабахе выросло до 291.