Киев, , 12:14 — REGNUM Есть Минские соглашения, которые Киеву надо выполнять, а любые другие договоренности если и могут быть приняты, то только по согласованию с Донецком и Луганском, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин во вторник, 20 октября, комментируя высказывания вице-премьера Украины Алексея Резникова.

Как сообщалось ранее, в интервью местным СМИ Резников заявил, что для решения «проблемы Донбасса» Украине нужны «новые альянсы» и что если Минские соглашения не работают, то нужно «подписать другие».

« От рассуждений вице-премьер а Украины Резникова веет каким-то неизбывным дилетантизмом. Он явно плохо знаком с международным опытом урегулирования конфликтов и плохо понимает, с чем Киев имеет дело на Донбассе. А имеет он дело с внутренним конфликтом, вызванным предпринятой в 2014 году Киевом попыткой силой подавить стремление народа этого тогда ещё готового жить в рамках единого украинского государства региона к культурному самоопределению и автономии. Это к вопросу о сторонах конфликта: есть, с одной стороны, Киев и есть, с другой стороны, Донецк и Луганск, которые с тех пор провозгласили себя в качестве ДН Р и ЛНР.

Напомню в этой связи, что в соответствии с Декларацией о принципах международного права, ооновским документом 1970 года, принцип уважения территориальной целостности государств применим только к тем из них, кто сам соблюдает в своей внутренней политике принцип уважения права народов на самоопределение. Более того, международное право требует, чтобы государства-члены ООН способствовали осуществлению этого принципа.

Далее об «альянсах». Никаких «альянсов» в случае с попытками урегулирования конфликта в Донбассе не существует. Есть, как я уже сказал, стороны конфликта, и есть внешние участники, которые стараются способствовать нахождению сторонами конфликта взаимоприемлемого для них решения. Эти участники — Россия, Германия и Франция. Участвует в этом деле и ОБСЕ, но на другом политическом уровне.

У России, понятное дело, особая роль в этом урегулировании. Именно она способствовала тому, чтобы массированные военные действия в Донбассе в 2015 году были прекращены и принципы, способные обеспечить дальнейшее мирное урегулирование, были закреплены в Минских соглашениях 2015 года. Эти соглашения были поддержаны Германией и Францией и получили одобрение ООН. С тех пор Москва оказывает Донецку и Луганску, продолжающим испытывать враждебное отношение Киева, различного рода поддержку. Одновременно она старается поддерживать нормальные отношения с Киевом в меру того, насколько сам Киев готов к таким отношениям.