Киев, , 12:08 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский в ходе послания к Верховной раде о внутреннем и внешнем положении страны сегодня, 20 октября, решил задать несколько вопросов самому себе.

Владимир Зеленский Иван Шилов © ИА REGNUM

«Сегодня я задам важные, откровенные вопросы самому себе — и сразу на них сейчас отвечу», — заявил Зеленский.

«Думал ли я год назад, что менять страну к лучшему будет настолько сложно? Нет! Изменил бы я свое решение, если бы тогда знал об этом? Нет. Удастся ли все нам с вами? Да!» — отметил он.

ИА REGNUM напоминает, что 25 октября на Украине состоится опрос граждан, в рамках которого они должны ответить на пять важных вопросов внутриполитической повестки.