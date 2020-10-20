Киев, , 12:01 — REGNUM На Украину при нынешней власти мир начал смотреть «по новому», заявил президент Владимир Зеленский сегодня, 20 октября, выступая в Верховной раде.

Зеленский подчеркнул, что нынешняя власть дала имиджу Украины «новое содержание».

«Нас теперь воспринимают как конструктивного, надежного и равноправного игрока. Как страну, которая ценит любую поддержку, но надеется прежде всего на себя», — уточнил президент.

По его словам, Украина стала на мировой арене «проактивной», поскольку власть понимает, что никто вместо нее «не построит успешную страну».

ИА REGNUM напоминает, что несколько дней назад на Украине разразился очередной скандал, когда посольство США выступило с заявлением, что Киев не будет покупать российскую вакцину от коронавируса.