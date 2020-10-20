Киев, , 11:57 — REGNUM Реальных результатов работы антикоррупционных органов Украины пока нет. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский 20 октября в ходе ежегодного послания народу Украины.

Он рассказал, что добивается не борьбы с коррупцией, а победы над ней, для чего правоохранительным органам Украины были созданы все условия.

«Где посадки? Верите или нет, но этим вопросом и словами, которые нельзя говорить на телевидении, я начинаю каждое совещание с руководителями правоохранительных органов», — сообщил Зеленский.

Он напомнил, что ранее была возвращена ответственность чиновников за незаконное обогащение, начал действовать Высший антикоррупционный суд, убрано «телефонное право».

«Реального результата пока что нет. Я не имею права вмешиваться в вашу работу, но имею право дать ей оценку. Моя оценка — «неудовлетворительно», — подчеркнул Зеленский.

Он призвал депутатов Верховной рады Украины сосредоточиться на антикоррупционной стратегии на ближайшие четыре года.

«Я не успокоюсь и докажу всем, что Украины без коррупции — это не фантастика… и мне не важно, сколько для этого надо будет сменить руководителей правоохранительных органов», — добавил президент Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Зеленский заявил, что Украине нужна стратегия развития на ближайшие десять лет.

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