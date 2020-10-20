Киев, 20 октября 2020, 11:57 — REGNUM Реальных результатов работы антикоррупционных органов Украины пока нет. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский 20 октября в ходе ежегодного послания народу Украины.
Он рассказал, что добивается не борьбы с коррупцией, а победы над ней, для чего правоохранительным органам Украины были созданы все условия.
Он напомнил, что ранее была возвращена ответственность чиновников за незаконное обогащение, начал действовать Высший антикоррупционный суд, убрано «телефонное право».
Он призвал депутатов Верховной рады Украины сосредоточиться на антикоррупционной стратегии на ближайшие четыре года.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Зеленский заявил, что Украине нужна стратегия развития на ближайшие десять лет.
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