Киев, , 11:53 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский утверждает, что безвизовому режиму с ЕС в настоящий момент «ничего не угрожает».

Об этом он заявил в ходе послания к Верховной раде сегодня, 20 октября.

Президент призвал не реагировать на соответствующие заявления — «кто бы там что ни говорил». Он добавил, что нет никакой угрозы хорошим отношениям с МВФ, Всемирным банком, ЕБРР и прочими западными партнерами Украины.

ИА REGNUM напоминает, что ранее ряд европейских политиков заявили, что безвизовый режим Украины и ЕС находится под угрозой из-за отката реформ в Киеве, в частности, событий в антикоррупционных органах страны.