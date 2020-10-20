Киев, , 11:44 — REGNUM Офис президента Зеленского в настоящий момент ищет новые инструменты для возвращения территорий Украины.

Об этом сам Зеленский заявил, выступая в Раде сегодня, 20 октября.

Президент критически высказался о политиках и экспертах, которые «постят веселые мемы о гарантиях безопасности Будапештского меморандума», подчеркнув, что это не вернет «украинские территории».

«Мы же ищем новые действенные инструменты… вернули вопрос Крыма в международную повестку дня. Мы создаем формат «Крымская платформа» — для координации международных усилий по защите прав крымчан и деоккупации полуострова», — заявил Зеленский.

Он отметил, что к настоящему моменту предметно обсудил данную инициативу с представителями ЕС, Великобритании, Канады, Турции и «другими партнерами».

«Многие из них готовы присоединиться и принимать в ней активное участие», — заявил депутатам президент.

ИА REGNUM напоминает, что о создании «крымской платформы» власти Украины впервые заявили в конце сентября. Сам Зеленский неоднократно отмечал, что предыдущие власти страны, кроме политических заявлений, не создали никакого реального инструмента для «решения проблемы Крыма».