Джакарта, , 11:38 — REGNUM Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга прибыл с визитом в Индонезию, чтобы встретиться с президентом Джоко Видодо, сообщает CNN Indonesia.

В Японии заявили, что Вьетнам и Индонезия сыграли ключевую роль в реализации концепции «свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона».

Ожидается, что во время визита в Индонезию Ёсихидэ Суга обсудит с главой государства шаги по борьбе с коронавирусом и возможность поддержки Японией экономики Индонезии, пострадавшей от пандемии. Япония надеется углубить и укрепить свои оборонные отношения с Индонезией, продвигать оборонное оборудование и заключить соглашения о передаче технологий.

Издание отмечает, что 21 октября 2020 года премьер-министр Японии встретится с представителями японских компаний, и возложить цветы на кладбище героев в Джакарте.

Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел Японии Мотэги Тосимицу передал главе МИД Индонезии в телефонном разговоре, что визит премьер-министра Япониив Индонезию принесёт пользу двусторонним отношениям.

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