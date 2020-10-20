Киев, , 11:35 — REGNUM С 2021 года на Украине постепенно начнётся отмена бумажного документооборота. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский 20 октября в ходе ежегодного послания народу Украины.

«2021 год станет началом вхождения Украины в режим paper-less (без бумаги — ИА REGNUM)… Наша цель — 100% государственных услуг онлайн», — сказал Зеленский.

По его словам, ни одно государственное ведомство не сможет требовать от жителей Украины бумажные справки.

Зеленский добавил, что на следующих выборах граждане Украины должны иметь возможность голосовать при помощи интернета.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины рассказал о планах построить две украинские военно-морские базы, а также о перспективных разработках украинского военно-промышленного комплекса.

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