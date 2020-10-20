Киев, , 11:31 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что вокруг процесса урегулирования конфликта в Донбассе существует большое поле для манипуляций, в частности, в связи с возможной амнистией.

Об этом он сказал в ходе своего послания в Раде сегодня, 20 октября.

Зеленский отметил, что в нынешних реалиях Украины амнистия — это «страшное слово».

«Амнистия — это не обо всех и не об избежании ответственности… это о миллионах наших граждан, на чьих руках нет крови и которые сейчас фактически сами находятся в заложниках в оккупанта. И им нужен четкий сигнал — не стоит бояться», — подчеркнул президент.

По его словам, жители неподконтрольного Донбасса должны понять, что «достойное будущее» у них есть только с Украиной.

ИА REGNUM напоминает, что ранее представитель Украины на переговорах по урегулированию конфликта, первый премьер страны Витольд Фокин заявил, что выступает за всеобщую амнистию для участников боевых действий в Донбассе. Эта инициатива была подвергнута жесткой критике и в итоге Фокин потерял свою должность.