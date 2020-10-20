Сараево, , 11:25 — REGNUM Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган почтил память первого президента Боснии и Герцеговины Алии Изетбеговича по случаю 17-ой годовщины его смерти. Об этом сообщает боснийское новостное агентство Dnevni avaz.

Под фотографией Изетбеговича в профиле Эрдогана в социальной сети появилось сообщение: «С почестями, уважением, скорбью». Также под фотографией была указана цитата: «Жизнь-это игра, в которой никто не сможет победить, кроме тех, кто верит и творит добрые дела».

Напомним, что Алия Изетбегович был первым президентом государства Босния и Герцеговина и верховным главнокомандующим «Армии Боснии и Герцеговины» в ходе Боснийской войны (1992−1995 гг.). В столице Боснии и Герцеговины Сараево 19 октября отметили 17-ую годовщину смерти Алии Изетбеговича. На кладбище шахидов в городе Ковачи у могилы Изетбеговича была прочитана молитва и возложены цветы высшими должностными лицами Боснии и Герцеговины.