Стокгольм, , 11:26 — REGNUM Крупнейшей китайской компании в сфере телекоммуникаций Huawei отказали в доступе к покупке частот сети 5G на территории Швеции. Это следует из решения Шведского управления связи и телекоммуникаций относительно того, какие операторы будут допущены к участию в предстоящем аукционе. Об этом сообщила газета Dagens Nyheter.

Аукцион по покупке частот 5G стартует 10 ноября. Надзорное ведомство разрешило в нем участвовать только четырем компаниям. Речь идет о Hi3G Access, Net4Mobility (Tele2 и Telenor), Telia Sweden и Teracom. Теперь они могут делать подавать заявки на приобретение частот, которые будут выставлены на продажу через три недели.

В решении ведомства говорится, что доступ к частотным диапазонам 5G не может предоставлен как Huawei, так и ZTE, другой китайской телекоммуникационной компании. Однако если уже допущенные к аукциону операторы все же используют оборудование Huawei или ZTE, то они должны заменить его к 1 января 2025 года.

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