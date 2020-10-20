Москва, , 11:14 — REGNUM Комитет Госдумы по бюджету и налогам предлагает установить в госпрограмме «Развитие здравоохранения» еще один показатель — удовлетворенность качеством здравоохранения. Как передает корреспондент ИА REGNUM 20 октября, об этом заявил глава комитета Андрей Макаров («Единая Россия»).

«Будем выходить с этим на пленарное заседание с постановлением», — отметил Макаров.

Он обратил внимание на то, что именно этого важнейшего показания — удовлетворенности качеством медицины в программе нет.

«Проблема в чем — мы даем с вами цифры, а вот как это влияет на отношение людей к отрасли, к удовлетворенности? Я понимаю, что такой показатель испортил бы все сразу показатели… Но может быть все-таки именно этот показатель является основным», — заявил глава профильного комитета Госдумы.

По его мнению, этот показатель «должен быть первый и важнейший».