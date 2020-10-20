Вашингтон, , 11:14 — REGNUM Расходы на развертывание новых ядерных ракет наземного базирования увеличены министерством обороны США до $95,8 млрд. Об этом 20 октября сообщает еженедельник Defense News со ссылкой на источники в Пентагоне.

По информации журналистов издания, таким образом, данный вид расходов возрос почти на $10 млрд по сравнению с «оценочной сметой», которая была составлена четыре года назад.

Также указывается, что новые межконтинентальные баллистические ракеты (МБР) сменят ракеты Minuteman III, которые находятся на вооружении ВС США на протяжении последних 50 лет. Новые МБР будут развернуты в рамках практического полного обновления ядерного арсенала США, которое должно быть произведено в течение нескольких следующих десятилетий.

При этом данная модернизация американского ядерного потенциала, согласно предварительным оценкам, будет стоить $1,2 трлн.

В то же время, как сообщает издание, ряд высокопоставленных представителей Пентагона считает, что нацбезопасность США может быть обеспечена и без МБР, однако данная точка зрения не разделяется администрацией американского президента Дональда Трампа.

Отметим, по информации экспертов США, в настоящее время на вооружении американской армии состоит примерно 400 ракет Minuteman III, с установленными на них по одному ядерному заряду мощностью 300 или 335 килотонн. Их замена должна быть проведена к 2036 году.