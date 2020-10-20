Киев, , 11:11 — REGNUM В 2020 году бюджет, выделенный на содержание Вооружённых сил Украины (ВСУ), стал рекордным за всю историю страны. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский 20 октября в ходе ежегодного послания народу Украины.

«Были фейковые повестки в военкомат, страшилки, что Зеленский развалит армию… В 2020 году бюджет на армию стал самым большим в истории Украины», — сказал он.

Зеленский отметил, что, несмотря на пандемию коронавируса, расходы на армию не снизились ни на гривну.

«Не разгоняйте «зраду» (предательство — ИА REGNUM), что в 2021 году расходы на армию будут сокращены. Бюджет ещё не принят», — призвал президент Украины.

Зеленский пообещал, что расходы на армию останутся минимум на уровне 2020 года, то есть превысят 117 млрд гривен или $4,1 млрд.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины заявил, что Украина строит на подконтрольной ей территории некий «новый, зажиточный» Донбасс.

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