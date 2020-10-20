Киев, 20 октября 2020, 11:11 — REGNUM В 2020 году бюджет, выделенный на содержание Вооружённых сил Украины (ВСУ), стал рекордным за всю историю страны. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский 20 октября в ходе ежегодного послания народу Украины.
Зеленский отметил, что, несмотря на пандемию коронавируса, расходы на армию не снизились ни на гривну.
Зеленский пообещал, что расходы на армию останутся минимум на уровне 2020 года, то есть превысят 117 млрд гривен или $4,1 млрд.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины заявил, что Украина строит на подконтрольной ей территории некий «новый, зажиточный» Донбасс.
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