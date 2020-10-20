Киев, , 11:06 — REGNUM Нынешние власти Украины обеспечили самый продолжительный режим тишины в Донбассе за все годы войны, заявил президент Владимир Зеленский, выступая в Раде 20 октября.

Глава Украины напомнил, что еще 27 июля было объявлено о прекращении огня, соответственно, на сегодня режим тишины продолжается 86-ой день подряд.

Зеленский акцентировал внимание депутатов на том, что за эти дни у Украины была всего одна боевая потеря.

Президент заявил, что режим тишины в Донбассе «не идеальный», есть случаи его нарушения и даже попытки сорвать договоренности.

«Вместе с тем, надо признать, что количество выстрелов существенно уменьшилось», — отметил он.