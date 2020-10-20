Ташкент, 20 октября 2020, 11:03 — REGNUM Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поручил государственным органам опубликовать структуру и результативность расходов, сообщили в пресс-службе главы государства.
19 октября узбекистанский лидер провел совещание, посвященное обсуждению параметров государственного бюджета на 2021 год. Мирзиёев подчеркнул, что расходы бюджета должны быть прозрачными.
Отмечается, что руководители госорганов, нарушающие требования публичности бюджета, будут оштрафованы. Президент также отметил необходимость расширения полномочий местных представительных органов власти в формировании бюджета.
Как сообщало ИА REGNUM, по итогам января—августа 2020 года доходы государственного бюджета Узбекистана составили 82,9 трлн сумов ($8,08 млрд).
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