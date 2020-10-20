Киев, , 11:04 — REGNUM Украина строит на захваченных ею территориях «новый Донбасс». Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский 20 октября в ходе ежегодного послания народу Украины.

«Уже сегодня на «свободных» территориях Донецкой и Луганской областей мы строим новый Донбасс — современный, безопасный, зажиточный», — сказал Зеленский.

Для того чтобы сделать «успешным» весь регион, следует предоставить ему налоговые и таможенные преференции, отметил президент Украины.

Напомним, ранее глава МИД ДНР Наталья Никонорова заявила, что в случае изменения Украиной Минских соглашений, Донбасс пойдёт своим путём, в соответствии со своей внутренней повесткой.

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