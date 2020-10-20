Киев, , 10:59 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Верховной раде пора менять некоторые традиции.

Об этом он сказал в ходе своего послания парламенту сегодня, 20 октября.

В частности, речь идет об изменении формата послания президента к Раде.

«Раньше депутатам раздавали огромный талмуд, который они не собирались читать, а президент не собирался выполнять… Теперь по QR-коду, который лежит перед вами, можете скачать все послание», — заявил Зеленский.

Вместе с тем, президент не стал уточнять, повлияет ли новая технология на восприятие и выполнение послания президента.

Зеленский также заявил, что со следующего года намерен приглашать на послание людей из каждой области Украины, чтобы они полноценно участвовали в политической процессе.